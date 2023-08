Atirador recebeu R$5 mil para matar médico em Manaus, diz polícia

O atirador Fábio Wenderson Tavares dos Santos recebeu de Romário Ferreira da Silva, 28, o valor de R$ 5 mil para matar o médico Renato Morais da Silva, 25 anos, que teve o carro “metralhado” de balas, na última terça-feira (22), na rua Rio Purus, no conjunto Vieiralves, Zona Centro Sul de Manaus, mas sobreviveu.

De acordo com o delegado Adriano Felix, titular do 22ºDIP, Romário transferiu inicialmente R$ 3.500 mil para a namorada de Fábio, identificada como Alice e o restante (R$ 1.500 mil) foi pago em espécie diretamente para o atirador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o delegado, o crime foi motivado por vingança após morte do irmão de Romário, atendido pelo médico no Hospital e Pronto-Socorro 28 De Agosto, na zona centro-sul de Manaus. O paciente estava doente de tuberculose e faleceu no dia 23 de julho deste ano após fugir da UTI do Hospital.

Durante oitiva em Novo Aripuanã, os pais do paciente disseram que acreditam que a morte do filho tenha sido causada por omissão por parte do médico Renato Morais, responsável pelo atendimento. Inclusive entraram com uma ação judicial contra o HPS 28 De Agosto.

“O prontuário médico aponta que o homem fugiu da UTI por contra própria e depois de alguns dias nós pegamos um novo prontuário do Platão onde ele deu entrada, ou seja, quando ele estava bem mal mesmo ele voltou para o hospital e acabou vindo a óbito. A mãe falou que de fato ele saiu mas alegando que liberado pela equipe médica”, contou o delegado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Romário foi preso no município de Novo Aripuanã e transferido para Manaus. Fábio Wenderson está sendo procurado pela Polícia Civil.