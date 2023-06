Aumenta número de denuncias contra ex-secretário de Manacapuru preso por crimes sexuais

Mais mulheres denunciaram o ex-secretário de Assistência Social de Manacapuru, Rosinaldo Cavalcante Moura, 51 anos, que foi preso na última quarta-feira (21/06) acusado de assédio, importunação sexual e estupro. Conforme denúncias, o homem de confiança do prefeito Beto D’Ângelo utilizava do cargo de secretário que ocupava na prefeitura da cidade para intimidar as vítimas.

“O inquérito policial continua tramitando e depois que ele foi preso, novas vítimas apareceram e essas vítimas serão ouvidas na medida em que aparecerem na delegacia”, disse a delegada Roberta Merly, titular da unidade policial do município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inicialmente, quatro mulheres foram ouvidas na delegacia do município e relatam o ‘modus operandi’ de Rosinaldo Moura que as abordava na sede da secretaria, chamava para entrar em sua sala com desculpa de resolver algum problema administrativo e as acuava fazendo investidas sexuais e tocando em suas partes intimas além de oferecer vantagens em troca de sexo.

Após as denúncias se tornarem públicas, uma jovem também criou coragem e denunciou Rosinaldo e disse que havia sido estuprada quando tinha 12 anos, em 2011, e frequentava a igreja onde ele era pastor. Conforme relato após o crime ela foi ameaçada a não contar para ninguém e ele chegou a oferecer favores para sua família. Só agora que é maior de idade ela teve coragem de denunciar.

Prisão

Roberta Merly, disse que as investigações iniciaram na ocasião em que uma das vítimas compareceu à delegacia para formalizar a denúncia contra o autor. Durante as diligências as equipes de investigação receberam a informação de que o indivíduo estaria na cidade de Belém, no Pará, em um evento da igreja, e embarcaria para Manaus na terça-feira (20/06) mas não retomou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme a titular, as equipes da Divisão de Homicídios, da Polícia Civil do Pará (PC-PA), iniciaram as buscas pelo homem e, na última quarta (21), obtiveram êxito no cumprimento da prisão preventiva dele, que estava residindo em um hotel no bairro São Brás, em Belém. O homem deve ser recambiado para o Amazonas nos próximos dias.