Austríaco teria criado país próprio para armazenar R$ 20 bilhões de ouro ilegal originários de terras indígenas

O Áustriaco Werner Rydl, de 66 anos, é alvo de investigações da Polícia Federal relacionadas a um esquema de exportação de ouro ilegal para Europa. Nesta quarta-feira (20), foi deflagrada a Operação Emboabas da Polícia Federal do Amazonas, que aconteceu simultâneamente em cinco estados do país e resultou no cumprimento de mandados de prisão em nome de Weder e do empresário Brubeyk Nascimento, apontado pela polícia como o “maior negociador e contrabandista de ouro do Brasil”.

Segundo o Delegado Federal, Vinícius de Paula, que coordenou a Operação Emboabas, a investigação apontou que Brubeyk realizava o esquentamento do ouro ilegal por meio de Werner que se naturalizou brasileiro. O austríaco afirma ter mais de R$ 20 bilhões em barras de ouro armazenadas em um país independente criado por ele próprio.

“Ao longo das diligências, verificamos que esse grupo criminoso adquire ouro de terras indígenas e leitos de rios com o uso de dragas e de forma fraudulenta declaram que o minério foi extraído por meio da permissão da Lavra Garimpeira, regularmente construídas. Por meio de monitoramento georeferênciais identificamos que esses locais indicados na documentação são preservados e não há atividade garimpeira no local”, destacou.

Brubeyk foi preso em um condomínio de luxo, em Manaus, e já tinha mais três mandados de prisão decorrentes de investigações em outro estado. Em 2020, ele foi preso com 35 kg de ouro ao tentar embarcar para os Estados Unidos.

Os investigados devem responder pelos crimes de usurpação de bens da União, organização criminosa, lavagem de dinheiro, extração ilegal do ouro, contrabando, falsidade ideológica, receptação qualificada e outros tipos penais.

Na operação, foram apreendidos vários veículos de luxo e foi autorizada ordem de sequestro de bens de mais de R$ 5,7 bilhões.

Suyanne Lima – Redação AM POST