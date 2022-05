Avaliada em R$ 1 milhão, drogas são apreendidas em blocos de latinhas em Coari

Redação AM POST

Agentes que atuam na Base Fluvial Arpão, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), apreenderam mais de 70 quilos de drogas durante uma abordagem de rotina realizada na noite de quinta-feira (26/05), em uma embarcação oriunda do município de Benjamin Constant, com destino a Manaus. A droga foi encontrada em blocos feitos com latas de alumínio prensadas.

Conforme relatório policial, por volta das 22h, durante uma abordagem de rotina na embarcação ferry boat M. Monteiro II, os cães policiais Havana e Tyson sinalizaram a existência de drogas no setor de encomendas. Após uma minuciosa vistoria com o auxílio dos cães policiais, os entorpecentes foram encontrados em blocos de latas de alumínio que estavam prensadas. Os agentes então abriram todos os blocos, nos quais foram encontrados 69 tabletes de entorpecentes, que totalizaram 76 quilos, entre maconha e cocaína.

A droga apreendida foi apresentada na delegacia de Polícia Civil da Base Arpão

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), a Base Fluvial Arpão visa o combate à criminalidade por meio fluvial, e integra as ações da operação Hórus, do Governo Federal.

* Com informações da assessoria de imprensa