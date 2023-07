Avião pousa com 100 quilos de cocaína em lago no Amazonas

Um tripulante, não identificado, foi preso após avião ser apreendido com 100 quilos de drogas, no sábado (15), em um lago no município de Itamarati, no Amazonas.

De acordo com a polícia, pescadores viram a aeronave fazendo um pouso de emergência e e na ocasião, os criminosos que estavam dentro do avião, efetuaram disparos contra eles para saírem da localidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Comando do 9° Distrito Naval informou em nota, nesta terça-feira (18), que deu apoio à PM durante a abordagem a aeronave.

No local, as autoridades prenderam um dos tripulantes do avião que alegou que os demais comparsas deixaram três sacos com os entorpecentes.

Ainda não há informações sobre a procedência das drogas e qual seria do destino delas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST