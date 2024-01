Avô é preso em Manaus suspeito de abusar sexualmente das netas de seis e oito anos

Na tarde da última quinta-feira (25), um homem de 61 anos foi preso em Manaus sob acusações de abuso sexual contra suas duas netas, de seis e oito anos. Os relatos chocantes apontam que os abusos aconteciam no próprio lar do agressor, localizado no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital.

De acordo com informações preliminares, as autoridades agiram após receberem denúncias que indicavam os abusos reiterados contra as crianças dentro da residência do acusado. Mais informações serão repassadas ainda nesta sexta-feira (26), pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

A identidade do agressor não foi divulgada pelas autoridades, que buscam preservar a privacidade das vítimas durante o processo judicial.