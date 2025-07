Avô é preso por estupro de criança autista em Manaus

Notícias policiais – Na madrugada desta terça-feira (22), um homem de 55 anos foi preso na comunidade Raio do Sol, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, sob suspeita de estuprar um menino de 12 anos com autismo.

A prisão ocorreu após a polícia ser acionada pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), por volta de 00h15, para averiguar uma denúncia de estupro de vulnerável.

De acordo com o comandante da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), capitão PM André Marques Araújo, os policiais se dirigiram ao local e encontraram a mãe da vítima, que relatou ter flagrado seu companheiro molestando o filho.

Ao chegarem, os policiais encontraram o suspeito visivelmente nervoso, tentando tomar banho para eliminar vestígios do crime. A guarnição deu voz de prisão ao homem, que foi conduzido à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

A mãe da vítima informou que essa não foi a primeira vez que o ocorrido aconteceu, revelando que o menino já havia sido molestado pelo homem em pelo menos três ocasiões. A Polícia Militar do Amazonas reforçou a importância da denúncia de atos criminosos e disponibiliza o disque denúncia 190, garantindo o sigilo da identidade dos denunciantes.