Babá é presa por agredir crianças; uma delas de apenas oito meses

Uma babá, de 34 anos, foi presa, na manhã desta segunda-feira (13), suspeita de agredir duas crianças, uma de dois anos e outra de apenas oito meses, dentro do apartamento da família, na Ilha do Retiro, Zona Oeste do Recife.

Segundo a família, a mulher tirava folga da babá fixa das crianças. Ela trabalhava aos fins de semana e dormia no local de trabalho, uma vez que reside em Limoeiro, no Agreste Setentrional.

O fato aconteceu no último domingo (12), Dia das Mães, quando a criança de dois anos chegou ao apartamento, após um momento de diversão na brinquedoteca do prédio, se queixando e relatando que a mulher tinha o agredido fisicamente. Ele estava com marcas de unhas, na região da barriga.

pós constatarem ascenas de agressão às duas crianças, por meio de imagens de câmeras de segurança do local, os pais entraram em contato, prontamente, com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), através do 190. A mulher foi presa em flagrante.