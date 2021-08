Babá pula de prédio para fugir das surras da patroa após pedir demissão

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A babá Raiana Ribeiro da Silva, de 25 anos, foi mantida em cárcere privado pela patroa ao tentar pedir demissão após uma semana de trabalho. Na ocasião, a jovem informou à mulher, identificada como Melina Esteves França, que não trabalharia mais para ela e foi agredida. O caso aconteceu nesta quarta-feira (25), em Salvador.

A babá morava na cidade de Itanagra, a cerca de 150 quilômetros de Salvador, e se candidatou ao trabalho por meio da internet. A vítima contou que cuidava de três crianças e que, ao afirmar que teria que deixar o emprego, a patroa começou a agredi-la ainda na terça-feira (24).

“Ia fazer oito dias que estava trabalhando lá, mas a agressão começou na terça-feira. Começou porque eu falei para ela que não dava mais para mim, que eu ia sair na quarta-feira. Aí ela falou: ‘Vou te mostrar, vagabunda, se você sai’. E aí começou a me agredir”, contou a jovem. “Ela me batia, puxava meu cabelo, me mordeu. Várias agressões… Dava tapa”, continuou.

A jovem comentou que havia encontrado uma oportunidade melhor, mas, mesmo assim, já estava planejando deixar o trabalho como babá. “Ela me trancou no banheiro ontem [quarta-feira] pela manhã, e foi quando bateu o desespero de fugir de alguma forma”, disse.

Para tentar fugir do local, ela saiu pelo basculante do banheiro, mas não conseguiu alcançar a janela do outro apartamento e se jogou do terceiro andar do prédio. “Quando eu vi o basculante do banheiro, aí eu tentei sair. Achava que alcançava a outra janela, mas não alcancei e me soltei. Fiquei pendurada em um ‘degrauzinho’ onde estende roupa, mas não alcancei a outra janela, me soltei e caí”, detalhou.

Ela sobreviveu à queda e apenas sofreu uma fratura no pé. A jovem ainda revelou que não se alimentava direito na casa da patroa, e que só foi comer quando chegou no hospital. “Desde terça-feira que eu não comia nem bebia água”, contou.

O caso está sendo investigado pela 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio). A patroa foi intimada e será ouvida nesta quinta-feira (26).

