Bairro Compensa é área ‘mancha vermelha’ em Manaus, diz titular da Seaop

Redação AM POST

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio de agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), deflagrou, na tarde de quinta-feira (10/02), a operação Cidade Mais Segura no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. A ação resultou na prisão de nove pessoas, além da apreensão de três armas de fogo e porções de entorpecentes. A operação acontece sob a coordenação da SSP-AM, com o objetivo de combater a criminalidade nos bairros da capital.

Seis mandados de prisão foram cumpridos por crimes como roubo, furto e homicídio, além de três prisões em flagrante. Em uma das ocorrências, um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 26 anos, foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com o titular da Seaop, coronel Cledemir Silva, foram realizados patrulhamentos, incursões e abordagens a veículos e pessoas no bairro.

“Atuamos no bairro da Compensa porque foi verificado, por meio do nosso planejamento de estatística, que essa área é ‘mancha vermelha’, com muito incidente, tráfico de drogas, tráfico de armas, foragido da Justiça. E, ao executar essa operação, nós conseguimos obter êxito em prisões, através de mandados de prisão e conseguimos flagrantes”, disse.

O coronel Cledemir informou que denúncias do disque-denúncia 181, da SSP-AM, também foram checadas, comprovando assim a eficácia da ferramenta de comunicação entre a população e a polícia.

“O resultado é excepcional. Isso prova, mais uma vez, que as denúncias do 181 são importantes para que nós possamos estabelecer nosso planejamento e conseguir uma boa produtividade, tirando vários meliantes de circulação e dando uma sensação de segurança ao cidadão de bem”, enfatizou o coronel.

Efetivo – Além da Seaop, a operação também contou com agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), Departamento de Prevenção à Violência (DPV), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).