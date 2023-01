Bandido de alta periculosidade envolvido em roubo a ônibus é preso em Manaus

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, na sexta-feira (30/12), dois mandados de prisão, tanto preventiva, quanto em razão de sentença condenatória, em nome de Douglas Varela de Araújo, 34, por roubo. O indivíduo é conhecido por praticar os crimes em transportes coletivos da capital.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular da unidade policial, Douglas é um indivíduo de alta periculosidade.

“Cumprimos estes dois mandados de prisão em nome do infrator, a partir da prisão realizada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que o localizou juntamente com outro indivíduo, quando tentavam cometer outro roubo na rua 3, bairro São José, zona leste”, explicou Mozer.

A autoridade policial informou que ele tem várias passagens pela polícia por este crime, e é contumaz em roubos desse tipo.

Continua depois da Publicidade

Procedimentos

As ordens judiciais em nome de Douglas foram expedidas pela Justiça, no Plantão Criminal. Ele cumprirá pena por roubo e ficará à disposição do Poder Judiciário.