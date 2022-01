Bandido ‘estoura’ cabeça de empresário com tiros na Feira da Panair em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O empresário José Mário Soledade da Silva (40) foi assassinado com quatro tiros na cabeça, por volta das 18h30 de sexta-feira (7), na Feira da Panair, próximo ao Gelão, na rua Beira do Rio, no Educandos, Zona Sul de Manaus, por um homem ainda não identificado.

De acordo com testemunhas, a vítima estava em via pública em uma picape modelo Chevrolet S10, de cor preta, quando foi surpreendida pelo bandido que chegou a pé e acabou efetuando tiros em direção à vítima e em seguida fugiu em uma motocicleta com outro comparsa.

Ainda não se sabe a motivação do crime mas o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus.