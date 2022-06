Bandido se dá mal e leva surra de populares durante tentativa de assalto a ônibus em Manaus

Redação AM POST

Um homem, não identificado, foi espancado suspeito de assaltar um ônibus na noite desta segunda-feira (13), na Avenida Grande Circular, no bairro São José, na zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, o indivíduo estava com um comparsa, na ocasião, eles entraram no veículo se passando por passageiros e logo anunciaram o assalto.

A renda do coletivo foi levada junto com o pertence das vítimas, no entanto, no momento em que os criminosos iriam fugir, os passageiros reagiram e um dos criminosos foi preso.

O indivíduo foi espancado com socos, chutes e pedradas até a chegada da polícia. Primeiro, ele precisou ser levado para uma unidade hospitalar e posteriormente levado para a delegacia, para os procedimentos cabíveis.