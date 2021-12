Bandidos abandonam armamentos e fogem ao perceberem aproximação policial em Itacoatiara

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu um adolescente e deteve dois homens, um deles foragido da justiça, em ações realizadas na quinta-feira (30/12), nos municípios de Urucurituba, Itacoatiara e Benjamin Constant. Foram ainda apreendidas seis armas de fogo.

Em uma das ações, em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), por volta de 3h de quinta-feira, policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam armamentos na rua Curió, no bairro da Paz, após buscas em local onde estava reunido um grupo de indivíduos que fugiram com a aproximação da viatura.

Na área, no entorno de um prédio abandonado, com apoio das viaturas 9096 e 9934, os militares encontraram uma arma caseira, com munição de 7,62, e outros armamentos. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional do município.

Outro caso

Em Urucurituba (a 208 quilômetros da capital), policiais militares do 1º Grupamento de Polícia Militar (GPM), após denúncia, detiveram um foragido da justiça na orla do Distrito de Itapeaçu, em posse de uma arma de fogo tipo pistola 380 com oito munições intactas, R$ 182,75 em dinheiro e um aparelho celular. O foragido foi conduzido até a Delegacia do município.

Outra ação ocorreu em Benjamin Constant (distante 1.121 quilômetros de Manaus), onde policiais militares da 2ª CPM apreenderam um adolescente de 17 anos e detiveram um homem, de 35, por porte ilegal de arma de fogo. A ação, conduzida pela equipe na viatura 25-9022, ocorreu após denúncia anônima informando que haveria dois indivíduos armados na avenida 21 de Abril.

Após identificar e abordar os suspeitos, os policiais encontraram uma pistola, e R$ 1.534 e US$ 1 em espécie. O homem e o adolescente foram conduzidos à Delegacia do município.

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.