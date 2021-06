Bandidos armados causam terror em passageiros de ônibus da linha 560 durante assalto em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um ônibus da linha 560, virou alvo de seis assaltantes na noite desta segunda-feira (21), na Avenida Torquato Tapajós, próximo ao Hospital Delphina Aziz em Manaus.

De acordo com a polícia, os criminosos entraram no veículo se passando por passageiros e posteriormente anunciaram o assalto. Na ocasião, armados com arma caseira, um meliante ainda efetuou um disparo dentro do veículo para acoar as vítimas.

Toda a renda do veículo e o pertences das vítimas foram levados e nenhum criminoso foi preso. O cobrador do veículo afirmou que na última sexta-feira (18), os mesmos infratores realizaram o assalto no coletivo.

O caso será investigado pelo 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).