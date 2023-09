Bandidos armados invadem banco e fazem clientes reféns

Cinco criminoso invadiram a agência do Itaú Frei caneca, na Rua do Santana, no Centro do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (13). Durante a ação, pelo menos um bancário e clientes teriam sido mantidos como reféns sendo libertados em seguida. Moradores da região teriam ouvido troca de tiros. Quatro dos suspeitos foram presos e um conseguiu escapar.

Segundo depoimento de um policial, dois bandidos estavam armados e entraram na agência anunciando o assalto, gerando pânico, sendo que um dos homens rendeu o segurança da unidade. Clientes tiveram seus pertences e dinheiro roubados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A versão da polícia

Segundo a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar, equipes da PM faziam ronda e desconfiaram de dois homens em uma motocicleta em frente à agência e encontraram com simulacros de armas com a dupla. Ao perceber uma movimentação atípica, os policiais agiram rápido e três dos assaltantes tentaram fugir. Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) chegaram a ser acionados para negociar a rendição dos bandidos que mantiveram ainda uma mulher como refém, num outro estabelecimento comercial, durante a fuga. Quatro envolvidos no assalto foram presos e houve a apreensão de um revólver calibre 38 e dois simulacros de arma de fogo.

O Itaú emitiu uma nota oficial lamentando o episódio e informando que “nenhum cliente foi ferido”. O banco informou ainda que a unidade permanecerá fechada na quinta-feira (14) e os clientes serão atendidos na unidade da Rua Riachuelo, 221.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Os sindicatos têm denunciado a falta de segurança das agências bancárias, mas os bancos não têm preocupação em proteger os funcionários e clientes, mas apenas investem para assegurar o dinheiro e o patrimônio, deixando as pessoas à deriva. Em vez de investir mais em segurança, os banqueiros estão reduzindo o número de vigilantes e de portas giratórias. É preciso destacar também que o nosso Rio de Janeiro está entregue à ações de bandidos traficantes e milicianos e o governador Cláudio Castro só faz operações nas favelas para gerar espetáculo midiático que custam a vida de trabalhadores, inclusive crianças”, criticou o diretor do Sindicato do Rio André Spiga, que é do Coletivo da categoria que debate a segurança bancária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST