Bandidos armados invadem Cras e assaltam servidores e populares em Manaus

Dois homens, portando armas de fogo, assaltaram cerca de 30 pessoas, entre servidores municipais e populares, nesta quarta-feira, 11/5, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus, levando bolsas e aparelhos celulares das vítima.

Acompanhado do secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Sérgio Fontes, e da titular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jane Mara Moraes, prefeito de Manaus, David Almeida, este no local e afirmou que as unidades públicas municipais irão receber reforço na segurança, com a Guarda Municipal.

“Não podemos nos calar e nem ficarmos apáticos com esses episódios que vem a se repetir. São UBSs (Unidades Básicas de Saúde), escolas, creches e Cras que estão sofrendo com esses bandidos. Vamos tomar as atitudes necessárias para garantir a segurança da população e dos nossos servidores. Vamos reforçar a segurança em todos os prédios municipais e ampliar o nosso efetivo da Guarda Municipal, todos armados, para coibir esse tipo de ação”, enfatizou Almeida.

Todos os presentes no local no momento do ocorrido receberam apoio da Semasc.