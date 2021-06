Bandidos atacam delegacia a tiros em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A 24ª Delegacia de Polícia, localizada no Centro de Manaus foi alvejada por criminosos neste domingo (6), em mais um dos ataques da onda de violência que dominou a cidade neste fim de semana.

O grupo de criminosos metralhou a porta de vidro da entrada e tentou incendiar o local. Marcas de tiros ficaram pelas paredes e pelo chão do prédio. Ao avistarem os PMs, eles fugiram.

De acordo com os servidores da unidade de segurança, não havia ninguém na parte da frente da delegacia no momento do atentado.

Os tiros atingiram a frente do prédio da Delegacia de Polícia e destruíram a porta de vidro da entrada, e também foram identificados marcas de perfurações no segundo andar do prédio, o que confira um ataque de artilharia pesada contra a delegacia.