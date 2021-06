Bandidos em carro preto executam homem com vários tiros na zona Leste de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O pintor Micael Cardoso da Silva, de 26 anos, foi morto com mais de 12 tiros na tarde desta segunda-feira (14) no momento em que trabalhava em uma oficina localizada na rua Apuí do bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com as testemunhas, dois homens em um carro preto, sem placa divulgada, chegaram no lugar e fizeram os disparos em direção a vítima, que estava atendendo um cliente na oficina de seu pai.

Micael não resistiu e morreu na hora. cc Policiais da 14° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e isolaram a área.

O corpo da vítima foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).