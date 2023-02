Bandidos furtam botijões de gás e deixam alunos sem receber alimentação completa em escola estadual

Alunos da Escola Estadual Missionário Manoel de Melo, no Parque do Carmo, na Zona Leste de São Paulo, estão sem receber alimentação porque os botijões de gás do local foram roubados. A única comida disponível para os alunos é bolacha, leite e suco.

A escola recebe crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Eles estão sem receber a merenda completa desde o inicio do ano letivo, no dia 3 de janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do problema com a alimentação, pais de alunos também denunciam que o local está abandonado, sofre com o excesso de lixo, depredação e insegurança e, durante a noite, é invadida por usuários de drogas.

Em um dessas invasões que foram levados mangueiras e os botijões de gás da cozinha da escola.

“A gente foi informado na semana passada que as crianças não teriam merenda, só merenda seca, bolacha e suco, por conta da falta do gás. Não passaram para gente uma previsão [para a compra do botijão] porque informaram que tudo depende de uma verba que vem da secretaria, que a escola não dispõe de um caixa imediato para poder solucionar esse problema”, afirma Leonardo Castro Silva, pai de uma aluno do local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vendedora Luciane Coutinho Rocha conta que os pais até tentaram se organizar para comprar dois botijões de gás para manter a alimentação dos alunos, mas a escola recusou a proposta.

Em nota a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que “uma equipe do 53º DP está em contato com a direção para levantar mais detalhes sobre os problemas”. Disse ainda que a polícia militar acompanha o movimento nas escolas estaduais através do programa ronda escolar, com policiamento ostensivo e preventivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em relação a falta de merenda, a secretaria estadual da Educação informou que alimentação dos alunos está garantida com comidas que não precisam de manipulação e que vai fazer os reparos na tubulação de gás na segunda-feira (13).

Fonte: G1