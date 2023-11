Bandidos matam a tiros servidor do TCE-AM em Manaus

Neste sábado (11), o advogado e servidor efetivo do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Erwin Rommel Godinho Rodrigues, 54 anos, foi brutalmente assassinado na Avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, zona Oeste da cidade, logo após sair de um restaurante.

Segundo relatos de testemunhas, um veículo Gol aguardava o servidor do lado de fora do estabelecimento. Ao sair, Erwin foi alvejado por seis disparos, que tiraram sua vida de forma prematura. Após o crime os criminosos fugiram sem ser identificados.

O homem ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos.

Erwin Rommel Godinho Rodrigues era primo da conselheira Yara Lins, presidente eleita do TCE-AM. A notícia do homicídio abalou a todos os familiares, incluindo o deputado federal, Fausto Jr, que é filho da magistrada, e divulgou uma nota pedindo empenho das autoridades do estado para que os responsáveis pelo crime sejam identificados e presos.

Fausto Jr ressalta a importância de uma apuração detalhada e transparente, visando encontrar respostas e garantir que a justiça seja feita.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).