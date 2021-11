Bandidos perseguem e executam homem em beco no bairro São Raimundo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nesta quinta-feira (4), um homem identificado como Thiago Luiz do Nascimento, de 29 anos, conhecido com ‘Bistecão’, foi perseguido e assassinado a tiros no beco Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima foi morta após perseguição de bandidos que estavam em um carro de cor cinza. Thiago ainda tentou fugir entrando no beco mas um dos criminosos desceu do veículo e atirou contra ele.

Não se sabe a motivação do crime mas Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.