Bandidos planejam foguetório para comemorar morte de homem fuzilado em viatura em Manaus, diz polícia

Redação AM POST

Membros de uma facção criminosa planjam realizar na noite desta quinta-feira (6) um foguetório para comemorar a morte de Matheus Danilo Barros, de 24 anos, o ‘Percatinha’, ocorrida durante ataque a uma viatura da Polícia Civil em frente ao Fórum Henoch da Silva Reis, na avenida Paraíba, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

Em entrevista coletiva realizada nesta tarde, a Polícia Civil do Amazonas falou que deve haver um aumento no número de criminosos presos na capital amazonense.

De acordo com o Comandante Geral da Polícia militar, Coronel Vinícius, uma operação será realizada para evitar a ação dos criminosos, com reforço no efetivo e barreiras policiais em vários pontos da cidade. Todos os policiais que estavam de folga foram convocados para a operação de busca pelos suspeitos.

“Já temos a informação que tentarão fazer nesta noite uma queima de fogos na cidade. A Polícia militar vai estar atenta e, nós iremos, talvez, prender hoje a noite a maior quantidade de elementos que tentarem fazer isso. Nós já sabemos e estamos comunicando ao crime que já estamos prontos para os elementos que tentarem fazer essa gracinha”, destacou o comandante da PMAM.

Um dos envolvidos no crime foi preso ainda nesta tarde, enquanto tentava fugir da cidade e um carro, que já foi identificado, está sendo rastreado para ser apreendido pela polícia.

As investigações sobre o ataque ocorrido hoje apontam para o envolvimento de facções criminosas em meio à disputa por território no interior do Amazonas.