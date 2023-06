Bandidos são presos após vitima reconhecer celular roubado em site de vendas em Manaus

Três indivíduos de 19, 21 e 25 anos, foram presos, na segunda-feira (19), pelo crime de receptação qualificada, quando tentavam efetuar a venda de um aparelho celular que havia sido roubado na quinta-feira (15), no bairro São Jorge, zona leste de Manaus.

De acordo com o delegado Mauro Duarte, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as diligências iniciaram após a filha da vítima ver seu aparelho celular, que havia sido roubado, ser anunciado em uma plataforma de compra e venda na internet.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ela mostrou interesse no produto, entrou em contato com o anunciante, 19, combinou um local de encontro e acionou a polícia. No local combinado avistamos um homem, 25, passando o celular para um terceiro, 21”, explicou Duarte.

Conforme o delegado, foi realizada a abordagem e verificado que o aparelho era mesmo da vítima e os dois foram presos em flagrante.

“Um deles colaborou com a polícia e informou a localização do outro suspeito que havia anunciado o aparelho, que foi preso em uma banca de venda de celulares, em posse de 12 telefones, dois HDs e um notebook, todos sem nota fiscal”, informou Mauro Duarte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo o titular, no decorrer do percurso até o endereço, um dos infratores ofereceu R$ 1 mil para que a equipe os liberasse, ocasião em que também foi autuado por corrupção ativa.

O trio responderá por receptação qualificada, e um deles também por corrupção ativa. Eles serão encaminhados para audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST