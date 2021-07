Bandidos trocam tiros com cliente durante assalto a soparia em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na sexta-feira, por volta das 23h30, apreenderam um adolescente de 16 anos e prenderam um homem de 28 anos, apontados como autores de assalto a clientes de uma casa de sopas, no bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul da cidade.

A equipe policial foi informada, por meio de rádio, que dois indivíduos haviam assustado os clientes da soparia, chegando a trocar tiros com um homem não identificado. A guarnição se dirigiu ao endereço e, a partir de informações repassadas pela proprietária do local, uma mulher de 40 anos, iniciou busca pelos suspeitos, que haviam deixado o local em um Ford Ka de placa PHU 9H16.

Com o auxílio do Supervisor de Área Centro-Sul e da viatura 6336, os policiais conseguiram interceptar o adolescente e o adulto suspeitos, ambos reconhecidos pela proprietária da soparia, nas margens do igarapé do Mindu, nas cercanias do residencial Shangrilá IV.

O suspeito adulto recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), enquanto o adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.