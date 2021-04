Bandidos usam fotos de Juliette para venda de trouxas de maconha

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Começou a circular nas redes sociais uma foto em que o rosto da participante do Big Brother Brasil 21, Juliette, aparece em trouxas de maconha a serem vendidas. De acordo com o jornal O Dia, essa iniciativa veio de uma facção criminosa do bairro de Trindade, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro (RJ), também com a inscrição do Comando Vermelho (CV).

Ainda conforme informações da fonte, organizadores de um baile funk desse mesmo bairro, fizeram um funk em homenagem à Juliette, logo no início desta temporada do Big Brother Brasil. A novidade inusitada também virou assunto nas redes sociais.

Um fã-clube da maquiadora listou algumas das conquistas recentes da sister Pipoca: “Música, boneca, recorde de seguidores, recorde de 1 milhões de likes mais rápido, outdoor, banner de maconha, disputada por marcas, feat com cantores, esgotando ovo de páscoa, bolo de chocolate das velhas tiktokers… O amor do Brasil”.