Bar com 200 pessoas aglomeradas é interditado em Manaus

Onze bares foram autuados pela Central Integrada de Fiscalização (CIF) durante as vistorias realizadas entre a sexta-feira (23) e o sábado (24), em Manaus. Os estabelecimentos estavam descumprindo as medidas sanitárias de prevenção da Covid-19. No período, outros dois bares foram interditados após a constatação de irregularidades, entre elas a superlotação. Um deles estava com mais de 200 pessoas.

Na noite de sexta-feira (23), quatro bares foram autuados, e um, interditado por descumprir medidas de prevenção da Covid-19. No sábado (24), foram sete autuados e um interditado.

O Bar do Flamengo, localizado na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital, foi autuado e interditado pela equipe da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) por descumprimento do decreto. O estabelecimento já é reincidente e estava com mais de 200 pessoas no local. Ainda na avenida Itaúba, o Bar dos Amigos também foi fechado pelas equipes.

Na zona centro-sul, bairro Flores, o estabelecimento Sensation Gastropub foi notificado por excesso de músicos no palco. O som foi interditado. Já o estabelecimento Sollarium Mall recebeu notificação pela Visa Manaus, por falta de distanciamento social e aglomeração na pista de dança.

Receberam sanções por inconformidades identificadas pelos fiscais, os estabelecimentos Salomé Bar, Quintal Gastronômico, Cachaçaria do Dedé, Divino Restobar, Loja de Conveniência Posto Shell, Bar Parada Certa, Gargalo Sport Beer, Saloon Country, Sensation Gastropub, Bar do Flamengo, Ancho Steak Burguer, Root Hookah Lounge, Bar do Boi Caprichoso e Seven 7 Laranjeiras.

Denúncias – Delações referentes a estabelecimentos comerciais ou festas clandestinas, que descumprem decreto governamental ou possuam outras irregularidades podem ser feitas ao 190.

* Com informações da assessoria de imprensa