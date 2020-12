Barbeiro é morto a tiros enquanto conversava distraído em Manaus

Redação AM POST

Um barbeiro, identificado como Lázaro Fernandes Cabral, de 27 anos, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (6), na rua Simon Bolivar, esquina com Epaminondas, Centro de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima estava conversando distraída com um colega, quando foi surpreendida por um homem que se aproximou e efetuou os disparos. Lázaro foi atingido com quatro tiros e morreu na hora.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e o meliante ainda conseguiu fugir.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia investiga o caso.