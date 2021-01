Bares clandestinos são fechados por funcionarem durante toque de recolher em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PCAM), em conjunto com a Polícia Militar (PMAM), prendeu 63 pessoas que estavam em cinco bares clandestinos localizados no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, na noite desta quinta-feira (21/01). A prisão acontece em cumprimento ao decreto governamental que proíbe a circulação e aglomeração de pessoas das 19h às 6h, devido à pandemia da Covid-19.

O delegado Torquato Mozer, titular do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que a operação começou após os policiais receberem denúncias informando que, em dia de jogos do campeonato brasileiro, os bares da zona leste estavam funcionando com as portas fechadas para não chamar a atenção dos policiais. Os proprietários estavam comercializando bebidas alcoólicas e com grande quantidade de pessoas nos locais.

“Verificamos que hoje ocorreria outro jogo de futebol e montamos esta operação para averiguar. Após o jogo ser finalizado, realizamos a abordagem nos cinco bares e prendemos os donos e as pessoas que estavam no local, no total, 63 indivíduos”, explicou.

Todos que estavam nos bares foram conduzidos ao prédio da Delegacia-Geral, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, onde irão assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por descumprimento de medida sanitária preventiva e crime de desobediência. O crime é passível de multa estipulada por um juiz.

