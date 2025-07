Base Arpão apreende mais de 12 kg de drogas em barco no interior do Amazonas

Notícias Policiais – Na manhã deste sábado (19), uma fiscalização realizada pela Base Fluvial Arpão 3, situada nas proximidades de Coari, interior do Amazonas, resultou na apreensão de mais de 12 quilos de drogas em uma embarcação que fazia a rota Tabatinga–Manaus. A operação faz parte da Operação Protetor, conduzida pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e contou com o apoio da cadela policial Havana, fundamental para localizar a carga ilícita.

Por volta das 8h30, durante abordagem ao barco Expresso Glória de Deus IV, Havana sinalizou positivamente para uma mala azul suspeita. No interior da bagagem, os agentes encontraram nove tabletes de entorpecentes: 11,51 kg de skunk — uma variação potente da maconha — e 1,26 kg de pasta base de cocaína.

Embora a quantidade de droga represente um prejuízo estimado em R$ 293.200 ao tráfico, ninguém foi preso no momento da apreensão. A Polícia Civil segue investigando a procedência e o destino da droga, bem como a identidade dos responsáveis pelo transporte.

A Base Fluvial Arpão é uma estrutura estratégica no enfrentamento ao tráfico na Amazônia, atuando no monitoramento das rotas fluviais frequentemente utilizadas por organizações criminosas ligadas ao narcotráfico internacional.

O material apreendido foi levado ao cartório da Base Arpão 3, onde a ocorrência foi formalizada e seguirá em investigação.