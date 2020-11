Base Arpão prende homem com drogas e dinheiro em Coari

Redação AM POST

Um homem, 22 anos, foi preso por policiais da Base Arpão com 17 porções de entorpecentes e R$ 381 em espécie. Ele foi detido na “Ponte do Vitão”, durante patrulhamento policial no bairro Chagas, em Coari (a 366 quilômetros da capital amazonense).

O homem estava em atitude suspeita e tentou fugir quando viu a viatura, mas foi interceptado pela equipe policial. Durante revista pessoal, ele foi questionado sobre o dinheiro que tinha e afirmou que era oriundo do tráfico de drogas. Ele indicou, ainda, que jogou parte do dinheiro e entorpecentes embaixo da ponte.

Após buscas, o dinheiro foi encontrado. Na casa do suspeito, também foram encontrados mais entorpecentes. No local, pedras supostamente de pasta base foram apreendidas. O infrator foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Criada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

As denúncias podem ser feitas por meio do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, em todo o estado.

* Com informações da Assessoria de Imprensa