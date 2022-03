Batalhação de choque retira invasores de terreno particular em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Batalhão de Policiamento de Choque foi acionado nesta sexta-feira (18) para tentar evitar a ocupação irregular de terreno particular no bairro do Coroado, na Zona Leste de Manaus.

Cerca de 300 pessoas foram retiradas pela polícia do local na segunda-feira (14). Porém, hoje dezenas de pessoas ameaçaram novamente invadir o terreno e agentes da Choque, grupo especializado da Polícia Militar, precisaram ir até a área para dispersar a população, utilizando balas de borracha e spray de pimenta.

Cinco homens foram presos por desordem no local.

*Com informações do Portal do Holanda