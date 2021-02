Batalhão Ambiental da PM apreende 600 quilos de pescado ilegal no rio Solimões

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Durante patrulhamento fluvial na manhã de sexta-feira (02/02), o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), da Polícia Militar do Amazonas, apreendeu 600 quilos de pescado ilegal em uma embarcação, que estava nas proximidades do Furo do Paracuuba, no rio Solimões, na Região Metropolitana de Manaus.

Conforme a equipe policial, o responsável pelo pescado não possuía guia de transporte ou comercialização. Ainda de acordo com a polícia, o pescado também não estava acompanhado dos lacres regulamentares da espécie.

Durante as diligências, a embarcação foi escoltada pela lancha fluvial do Batalhão até a Feira da Panair, bairro Educandos, zona sul de Manaus. Em seguida, a equipe policial fez a condução da carga apreendida e do responsável ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por crime ambiental.

O pescado apreendido foi doado a uma instituição filantrópica. O prejuízo ao crime está estimado em R$ 75 mil.

*Com informação da Assessoria de Imprensa