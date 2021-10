Bebê baleado na cabeça morre em hospital de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Morreu na tarde deste sábado (2) um bebê de 11 meses, que levou um tiro na cabeça, durante ataque de criminosos em uma residência na rua Beija-Flor, no bairro Tarumã.

Continua depois da Publicidade

A criança estava internada em estado grave no Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, na zona Leste de Manaus e não resistiu. A mãe do bebê, Geiza Paiva, 23, também levou um tiro de raspão na cabeça conseguiu se fingir de morta para escapar do assassinato.

De acordo com informações da polícia, na manhã de hoje quatro bandidos armados invadiram a casa e executaram Maerlon Araújo Sabino com 12 tiros e Douglas Paiva, que é pai da criança, com 6 tiros.

Os criminosos estavam em um carro branco e conseguiram fugiram sem serem identificados. A polícia faz patrulhamento na área para tentar encontrá-los.