Bebê de 2 meses que levou tiro na cabeça em ataque criminoso segue em estado grave

Um bebê de 2 meses que foi ferido com um tiro na cabeça durante um ataque a uma casa do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco, está internado em um leito de UTI pediátrica. O crime ocorreu no último dia 4 de outubro.

Segundo a família, o estado de saúde da criança é grave. No ataque, também ficaram feridos uma idosa de 62 anos, um adolescente de 16 e um homem de 34 anos, que seria o alvo dos criminosos. O bebê ainda deve passar por cirurgia.

A bala ainda alojada na cabeça da criança. “Estamos esperando hoje [terça, 10] que a neuro vai avaliar para saber se tem possibilidade de fazer uma cirurgia para limpar o cérebro. Os médicos dizem que por enquanto não tem possibilidade de retirar a bala, vão aguardar. O estado dele é muito grave ainda, eles dizem que é muito cedo ainda para falar alguma coisa de como ele vai ficar”, disse uma familiar.

Ainda segundo a polícia, a criança de 2 meses foi atingida na cabeça, a idosa que estava sentada na cadeira da varanda pegou estilhaços na perna esquerda. Após efetuarem os disparos, os agentes fugiram do local em direção a uma área desabitada e de mata que fica aos fundos da Cidade do Povo.

*Redação AM POST