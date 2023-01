Bebê de nove meses é intoxicada após comer maconha da mãe

Uma bebê de 10 meses deu entrada no Hospital Regional, inconsciente e com intoxicação grave por uso de maconha. O caso aconteceu no último sábado (28), em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã.

No hospital os pais tentaram alegar que a menina teria ingerido Mapex, veneno usado para matar formigas. No entanto, a história foi desmentida após exames feitos, nos quais os médicos constataram que a menina havia consumido droga (maconha).

De acordo com o site Ponta Porã News, a criança foi internada na ala pediátrica do Hospital Regional e o caso era grave, mas na tarde de ontem (30), os pais fugiram com a criança.

Fonte: Campo Grande News