Bebê de três meses morre após chegar com possíveis hematomas em UPA

Redação AM POST

Na manhã desta terça-feira (27), um bebê de três meses morreu em Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe médica da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município entrou em contato informando sobre a morte da criança com indícios de maus-tratos.

Ainda segundo a PM, a bebê estava praticamente em óbito quando chegou na unidade de saúde para atendimento e nada pode ser feito. A família relatou que a bebê caiu há alguns dias, mas somente agora foi procurado por ajuda.

Devido a situação o corpo da menina foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Toledo onde exames vão confirmar a causa da morte. A Polícia Civil ficará responsável pelo caso para investigar se houve situação de maus-tratos ou algum tipo de negligência por parte dos pais.

Com informações da BandaB*