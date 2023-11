Bebê é atingido por água fervente durante briga de casal

Um bebê de um ano e oito meses sofreu queimaduras pelo corpo após o pai arremessar uma panela com água quente na direção da companheira, mãe da criança, durante uma discussão. O caso ocorreu na noite da última segunda-feira (6), no bairro Novo, no município de Cametá, nordeste paraense. A mãe e o bebê foram levados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas o estado de saúde da criança ainda não foi divulgado. As informações são do O Liberal.

Uma denúncia feita à polícia deu conta de que a criança e a mãe teriam dado entrada na UPA de Cametá e que o bebê apresentava várias queimaduras pelo corpo. Uma guarnição do 32º BPM foi encaminhada à unidade de saúde e constatou a veracidade dos fatos. Os policiais conversaram com os pais da criança e questionaram o que teria ocorrido para que o bebê estivesse machucado. A mulher então contou que o casal havia discutido e, durante o desentendimento, ela teria sido empurrada companheiro para cima do fogão, o que fez com que uma panela com água quente caísse sobre a criança.

Os policiais acionaram o conselho tutelar e, após o atendimento feito à criança, os pais foram conduzidos até a delegacia para os procedimentos cabíveis. No local, o caso foi apresentado como lesão corporal. Não há informações se o suspeito foi autuado ou liberado após ter dado entrada na delegacia de Cametá.

