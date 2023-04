Bebê engasgada é salva por policiais após mãe pedir ajuda em delegacia no Amazonas

Redação AM POST

Nessa segunda-feira, 24, dois agentes da Polícia Rodoviária Federal salvaram uma recém-nascida de 18 dias de vida após ela se engasgar e ficar sem respirar em Presidente Figueiredo, no Amazonas.

O caso ocorreu dentro de uma delegacia do município enquanto os PRFs apresentavam uma ocorrência. De acordo com informações da polícia, a mãe da criança chegou no local pedindo por ajuda com a bebê no colo. Os agentes então pegaram a bebê e iniciaram os procedimentos de reanimação.

A PRF posicionou a bebê e realizou a Manobra de Heimlich, técnica utilizada em casos de emergência por asfixia. O procedimento feito fez com que o bebê voltasse a respirar.

Apesar do susto, a criança e os pais seguiram até o hospital, onde a recém-nascida recebeu os cuidados da equipe médica e passa bem.