‘Beiçola’ é preso por incendiar casa de idosa para intimidar moradores em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Abrãao Rodrigues dos Santos, o ‘Beiçola’, 18, foi preso nessa sexta-feira (6) por ter participado de ações criminosas, inclusive incendiando a residência de uma idosa na Comunidade Nossa Senhora De Fátima, às margens do Igarapé do Tarumã-Mirim, zona rural de Manaus.

Continua depois da Publicidade

A prisão ocorreu em via pública, no bairro Lírio do Vale, zona oeste, em ação em conjunto com a 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

De acordo com a delegada Deborah Barreiros, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), c, que ocorreu no domingo (1º/08), “Beiçola” passou a ameaçar, juntamente com outros indivíduos, os moradores daquela região. No dia seguinte ao fato, os homens atearam fogo à casa de uma idosa como forma de represália à polícia.

“Durante as primeiras diligências acerca do caso, Abrãao foi identificado como um dos autores do delito, e passou a ser monitorado pelas equipes de investigação. Descobrimos que, apesar da pouca idade, ele é um ‘velho conhecido’ da polícia, tendo várias passagens pela Deaai (Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais) por ameaças, porte ilegal de arma, tráfico de drogas, e associação para o tráfico. O indivíduo também estava envolvido em vários delitos praticados na área daquela comunidade”, detalhou a delegada.

Continua depois da Publicidade

Conforme a autoridade policial, diante dos fatos, foi feito o pedido de prisão preventiva do jovem, expedido na quinta-feira (05/08) pela juíza Sabrina Cumba Ferreira, da Central de Plantão Criminal.

“Os trabalhos policiais ainda continuam naquela localidade, a fim de proteger a integridade e a vida dos moradores, e identificar os outros envolvidos nas ações criminosas que vêm acontecendo lá”, ressaltou Deborah.

Continua depois da Publicidade

Procedimentos – Abrãao Rodrigues dos Santos responderá pelos crimes de incêndio, furtos e associação criminosa. Ele será encaminhado ao Centro de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.