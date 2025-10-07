“Belisca” do CV morre após tentativa de reação contra a Polícia em Manaus

Notícias policiais – Um homem identificado como Matheus Robert, conhecido pelo apelido de “Belisca”, morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar em Manaus. Ele era apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e possuía diversas passagens pela polícia, incluindo acusações de homicídio e envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com informações policiais, a equipe realizava uma operação na zona norte da capital quando tentou abordar o suspeito. Durante a ação, “Belisca” teria sacado uma arma e apontado em direção aos agentes, o que resultou em uma reação imediata da guarnição. Houve troca de tiros, e o suspeito acabou sendo atingido.

Ferido, ele ainda foi socorrido e levado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Nenhum policial ficou ferido durante o confronto.

As investigações apontam que Matheus Robert era considerado um criminoso de alta periculosidade, com registros de envolvimento em diversos assassinatos ligados a disputas entre facções. O suspeito também era conhecido por chefiar pontos de tráfico em comunidades da zona norte de Manaus e por fugir de cercos policiais em outras ocasiões.

A Polícia Militar informou que o confronto foi resultado de uma ação de rotina de combate ao crime organizado. A arma usada por “Belisca” foi apreendida e encaminhada para perícia, e o caso segue sob investigação pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

