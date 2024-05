‘Bené’ é preso por tráfico de drogas e formação de quadrilha no Amazonas

Notícias do Amazonas – Policiais da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini (a 923 quilômetros de Manaus), em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), deflagrou, na quarta-feira (22/05), a Operação Estocolmo e prendeu Francisco Bento de Oliveira, 53, conhecido como “Bené”, por tráfico de drogas, organização criminosa e formação de quadrilha. A ação ocorreu no Igarapé do Banho, bairro Cidade Baixa, no município.

De acordo com o delegado Gustavo Kallil, que está respondendo pela 63ª DIP, a operação visa combater o crime organizado e o tráfico de drogas em Pauini.

“O indivíduo já estava sendo investigado em fase de Inquérito Policial (IP). Após diligências, ele foi localizado no Igarapé do Banho, um local em uma ilha no Rio Purus, onde seria o depósito e desmanche de drogas”, explicou.

Conforme o delegado, com o autor foram apreendidos dois tabletes de maconha, pesando 111 gramas, 14 pacotes de cocaína de 262 gramas e uma quantia de 40 reais em espécie.

Francisco Bento de Oliveira responderá por tráfico de drogas, organização criminosa e formação de quadrilha e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria