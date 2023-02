‘Besouro Policial’ é preso após se passar por PM em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), deflagrou, na tarde desta terça-feira (31/01), por volta das 14h30, ação policial que resultou na prisão de Rodrygo de Araujo Apoliano, conhecido como “Besouro Policial”, pela prática de estelionato. A prisão ocorreu no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da unidade policial, as investigações se iniciaram no final de 2022, após Rodrygo cometer estelionatos naquela região da cidade, se passando por policial militar. Ele convencia agentes de segurança pública a deixar as viaturas policiais sob sua guarda, com o pretexto de que o seu lava-jato possuía um convênio com o Estado, para lavar as viaturas.

“Os servidores entregavam as viaturas acreditando que o autor, de fato, administrava um lava-jato com convênio estadual. Em posse dos veículos, ele aproveitava para cometer extorsões se identificando como policial”, explicou.

Conforme o titular, o indivíduo já foi preso em 2014 se passando por falso policial, em posse de munições, drogas e diversas fardas da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“As investigações apontam, ainda, que Rodrygo alugava outros veículos e os sublocava para terceiros. As pessoas efetuavam os pagamentos, entretanto, não recebiam os veículos contratados pelo autor. Um dos veículos, um Fiat Argo, teria sido, supostamente, encaminhado no mês de dezembro para Roraima, onde, possivelmente, atravessou a fronteira com a Venezuela”, falou.

Rodrygo responderá por estelionato e ficará à disposição da Justiça.