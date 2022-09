Blogueiro é preso acusado de agressão após levar filhos adolescentes a motel com garotas de programa

Redação AM POST*

O cabeleireiro e influenciador digital, Adriano Gonçalves Castro, 34, foi preso em flagrante na madrugada de ontem (22) suspeito de agressão em um motel no bairro Olhos D’água, em Belo Horizonte (MG). Além do ato de violência, ele teria levado dois filhos adolescentes, de 15 e 16 anos, até o local, para terem relações sexuais com garotas de programa.

O homem foi detido após ser denunciado por uma das mulheres, de 21 anos, que afirmou ter sido agredida por ele durante o encontro e forçada a fazer sexo sem preservativo com o cliente. Ao chegar ao local, os policiais descobriram sobre a presença dos menores, que teriam entrado escondidos no carro do pai.

A mulher que denunciou Adriano afirmou que ela e as duas colegas foram abordadas pelo homem em uma boate da capital mineira. Lá, elas teriam acertado detalhes sobre o programa, com um pagamento de R$ 1 mil para cada uma. Segundo ela, já durante a relação o suspeito começou a ser mais agressivo, puxando seus cabelos e dando um tapa em seu rosto.

A violência teria continuado quando, apesar dos pedidos da mulher, o cabeleireiro retirou preservativo durante relação sexual. Ao perceber que ele não estava mais com a proteção, a prostituta decidiu cobrar o dobro do valor acertado para o programa, momento em que o suspeito se irritou, de acordo com o depoimento, levando-a a chamar a polícia.

A vítima disse ter registrado imagens da discussão após o programa e sua versão foi confirmada pelas outras mulheres contratadas pelo suspeito, de 19 e 29 anos.

