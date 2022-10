Blogueiro é preso após ser acusado de pegar nas partes intimas de garoto em banheiro de shopping

Redação AM POST

O digital influencer Luciano Dias Baraina foi preso em flagrante, na última quarta-feira (5/10), em um shopping do Rio de Janeiro acusado de assediar um adolescente de 13 anos no banheiro de um shopping.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a denúncia, o homem teria colocado a mão nas partes íntimas do garoto que teria reagido ao ato de Luciano e chamou os seguranças do shopping.

A mãe do adolescente afirmou que Luciano tentou pegar nas partes íntimas do filho enquanto ele usava o mictório. Ela ainda diz que ficou em choque quando recebeu a notícia.

“Ele entrou no banheiro e quando estava urinando; o cara entrou, parou no mictório ao lado dele e tentou pegar nas partes íntimas do meu filho. Na mesma hora, ele empurrou o cara e saiu correndo. Os seguranças estavam próximos do banheiro, imediatamente seguraram o homem e chamaram a polícia. Em seguida, entraram em contato comigo. Fui correndo na mesma hora. Estava em choque”, disse ela, que preferiu não se identificar, ao portal UOL.

Continua depois da Publicidade

A 21ª DP, onde o caso foi registrado, teve acesso às imagens das câmeras de segurança do shopping center. De acordo com a reportagem, o vídeo mostra o blogueiro entrando no banheiro e, pouco tempo depois, o adolescente saindo do local, correndo.

Luciano foi encaminhado ao presídio Benfica. A previsão é que ele passe por audiência de custódia.