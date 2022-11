Blogueiro é preso durante ação que investiga sorteios ilegais de carros de luxo

Redação AM POST*

O influenciador Elizeu Silva Cordeiro, conhecido como “Big Jhow”, que faz sucesso no Instagram com anúncios de rifas e sorteios de veículos, foi preso nesta quinta-feira (10) no município de Esmeraldas (MG), durante a Operação Huracán 2, que investiga sorteios ilegais de carros e lavagem de dinheiro no Distrito Federal.

Continua depois da Publicidade

Elizeu, tem mais de 1 milhão de seguidores, e se apresenta nas redes sociais como ex-lavador de carros e vendedor de picolés. Segundo a página do influenciador, ele começou a ‘empreender’ com o repasse de veículos. Pouco depois, ficou famoso nas redes sociais por sorteios de carros e itens de luxo. Ele é casado e pai de dois filhos.

Nos stories, Big Jhow mostrava os “top compradores” das cotas para o sorteio do veículo. Um deles, segundo publicação do próprio Big Jhow, comprou 3,1 mil partes no sorteio (mais de R$ 61 mil).

Os mandados de busca e apreensão também tinham como alvo o influenciador Marcelo Lopes, com pouco mais de 250 mil seguidores no Instagram.

Continua depois da Publicidade

Na rede social, o homem publicava imagens de outros veículos para sorteio com rifas a partir de R$ 2,50.

Além dos carros apreendidos, R$ 12 milhões foram bloqueados em contas de pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos dois influenciadores.

Continua depois da Publicidade

Uma lancha e um jet ski, que, somados, valem R$ 700 mil, também foram apreendidos no município de Esmeralda.

Segundo a polícia, os influenciadores vendiam as rifas de forma ilegal, sem seguir as regras determinadas pelo Governo Federal. A investigação tenta provar que, por meio dessas vendas, teriam sido lavados R$ 12 milhões.

Continua depois da Publicidade

Somando as duas operações Huracán promovidas pela PCDF desde o começo do ano, a estimativa é de que R$ 22 milhões em dinheiros e bens tenham sido sequestrados pela polícia com autorização da Justiça.

*Com informações do UOL