Blogueiro é preso suspeito de praticar roubos em Manaus

Um blogueiro identificado como João Vitor Nobre, 22, conhecido como Vitinho Cel, foi preso na tarde desta quarta-feira (1), na avenida João Valério, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro Sul de Manaus, suspeito de cometer roubos

O suspeito já vinha sendo investigado a partir de uma denúncia feita por uma vítima que teria feito um Boletim de Ocorrência no ano de 2022, após ter seus pertences roubado no momento em chegava em casa.

Segundo relata, a vítima estacionou o seu veículo e ao descer do mesmo para abrir o portão, foi abordada por um homem com uma arma de fogo, que disse para ela abrir, se não ia morrer. Ela então abriu o portão e em seguida entrou um outro homem. Dentro da residência eles roubaram duas televisões e um aparelho celular.

Após a vítima ter procurado a polícia, a Polícia Civil fez o rastreio do aparelho furtado e ao chegar no responsável que comprou esse aparelho, ele informou que teria comprado em uma rede social, onde o pagamento teria sido feito através de transferência via pix. A polícia então conseguiu chegar até a pessoa que recebeu o valor, um amigo do blogueiro.

Ainda de acordo com as informações, após o reconhecimento da vítima e do comparsa, foi averiguado um outro caso de uma outra vítima que havia sido roubada, que também fez o reconhecimento dos dois homens. Em uma das ações, a vítima informou que ele tinha uma moto vermelha XRE, em que ele teria colocado a venda em suas redes sociais, para possivelmente não ser identificado.

No momento da abordagem, não houve resistência por parte de João Vitor e ele foi encaminhado para 19º Distrito Integrado de Polícia onde ficará a disposição da justiça.