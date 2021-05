“Bololô” é procurado pela polícia suspeito de envolvimento no assassinato de homem em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Izael Miranda Bezerra, de idade não informada, conhecido como “Bololô”, envolvido no homicídio de Sidivan da Silva Brazão. O crime ocorreu no dia 9 de maio deste ano, em um sítio na rodovia BR-174, Ramal do Caniço, zona rural de Manaus.

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da DEHS, além de Izael, estão envolvidos também Cleudo Ribeiro Paes e Ricardo Merquides da Silva, que já foram presos pelas equipes policiais na quarta-feira (19/05). O crime foi motivado pelo envolvimento da vítima com a prima de Izael, que é ex-companheira de Cleudo e irmã de Ricardo.

No dia do crime, todos estavam em um sítio na BR-174. As investigações apontaram que Izael aproveitou o momento em que Sidivan estava dormindo e efetuou os disparos, a vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A ordem judicial em nome de Izael foi expedida no dia 17 de maio deste ano, pela juíza Sabrina Cumba Ferreira, da Vara de Execução Penal (VEP).

Disque-denúncia – Quem tiver informações acerca da localização do indivíduo, pode entrar em contato pelo número (92) 98421-5336, o disque-denúncia da Especializada, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a autoridade policial.