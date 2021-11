Bolsa com drogas, arma de fogo e R$ 2 mil é encontrada abandonada na zona Leste de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na noite de sábado (13/11), policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam uma bolsa contendo duas porções de entorpecentes, uma arma de fogo com munições e dinheiro. O material ilícito foi abandonado por cinco indivíduos suspeitos, nas dependências externas de uma residência, localizada no bairro Armando Mendes, zona leste.

Os policiais receberam denúncia, por volta das 23h30, de que vários elementos estavam comercializando entorpecentes na rua 1, do Armando Mendes. A equipe foi ao local e visualizou cinco homens em atitude suspeita que, ao notarem a chegada da viatura, saíram em fuga pelo quintal de uma casa vizinha, sendo seguidos pelos agentes.

Após autorização da proprietária da casa, os policiais realizaram buscas no quintal da casa, quando encontraram um revólver Taurus, calibre 38, com numeração suprimida e seis munições do mesmo calibre intactas, jogados no chão; em uma bolsa, também deixada para trás pelos infratores, havia duas porções, com 50 gramas, de entorpecentes com característica de maconha; uma balança de precisão; e R$ 2 mil. O material recolhido foi levado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

