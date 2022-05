Bombeiro aposentado do Amazonas morre durante assalto em viagem ao Maranhão

Redação AM POST*

Um sargento aposentado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, identificado como Vicente da Silva Gomes, de 70 anos, foi morto na noite dessa segunda-feira (2), durante assalto a residência, no Residencial Maracanã, em São Luís, no Maranhão.

Continua depois da Publicidade

Segundo informações da Polícia Civil do Maranhão, por volta das 19h, três homens armados invadiram a casa do sargento e anunciaram o assalto. Os vizinhos da vítima viram a movimentação dos criminosos e entraram na casa após os assaltantes saírem, para ver como o sargento estava.

De acordo com o G1, populares afirmaram à polícia, que encontraram Vicente da Silva já sem vida, deitado no chão e próximo a cabeça do bombeiro havia um fio elétrico e uma toalha, indicando que, possivelmente, a vítima teria sido morta por estrangulamento.

A polícia foi acionada, e homens do 21º Batalhão de Polícia Militar foram até ao local para averiguar a situação. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militares do Maranhão também estiveram no local e constataram que a vítima não apresentava mais sinais vitais.

Continua depois da Publicidade

Diante dos fatos, a PM fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso nem identificado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Maranhão.